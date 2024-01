Alter Baum vom Sturm zerstört Niederdollendorfer Rheinufer soll wieder Trauerweide bekommen

Wegen Sturmtief Emir, das am frühen Morgen des Donnerstags, 2. November, auch durch Königswinter gezogen ist, musste die Freiwillige Feuerwehr zwischen 5.58 Uhr morgens und 17 Uhr abends 25 mal ausrücken. 60 Einsatzkräfte, so informierte die Feuerwehr später, seien dafür unterwegs gewesen. Durch umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste waren in Königswinter unter anderem zeitweise Straßen blockiert oder es kam zu Beschädigungen an Dächern.