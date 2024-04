Lernprojekt „Freiday“ an der Longenburgschule Niederdollendorfer Schüler lernen, die Welt zu verändern

Die aufgeworfene Frage ist eigentlich rein rhetorischer Natur. Umso eindrücklicher ist die Forderung, die Grundschülerin Yaren (8) energisch folgen lässt: „Warum sitzen wir hier noch rum?“, ruft sie aus. „Wir müssen was unternehmen!“ Ihre Worte hat die Achtjährige auch auf einem plakativen Zettel vermerkt. 160 dieser bunten Forderungen an die Zukunft hängen in den Fluren der Gemeinschaftsgrundschule Longenburgschule in Niederdollendorf. Die Schule an der Friedenstraße ist eine von (noch) wenigen Schulen in Deutschland, die mitmachen beim Lernformat „Freiday“. Das soll Mädchen und Jungen ermutigen, die Gesellschaft von morgen selbst zu gestalten.