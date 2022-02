Feuer in Mehrfamilienhaus : Küchenbrand alarmiert Feuerwehr nach Oberdollendorf

Oberdollendorf Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberdollendorf flüchteten in der vergangenen Nacht ins Freie. Eine Mieterin bemerkte in ihrer Küche einen Brand.



In der Nacht zu Donnerstag sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Königswinter gegen 0.30 Uhr zu einen Küchenbrand in Oberdollendorf ausgerückt. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Kolping-Straße bemerkte den Brand in der eigenen Küche und alarmierte neben der Feuerwehr auch die weiteren Hausbewohner, wie die Feuerwehr mitteilte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht. Mit Hilfe von Atemschutzgeräten konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wohnung und Hausflur wurden belüftet. Gegen 1.25 Uhr konnten die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen. Die Mieterin der Brandwohnung kam bei Verwandten unter. Niemand wurde verletzt.

