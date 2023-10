„Königswinterer Akzente“ Geschwisterpaar erschafft Klangräume in weiten Horizonten

Nicht sie sind es, es sind die Violinen. Der Name „The Twiolins“ könnte zwar darauf hindeuten, dass Marie-Luise Dingler und Christoph Dingler Zwillinge sind. Doch: „Nein, wir sind keine Zwillinge. Ich bin die große Schwester“, erklärte Marie-Luise Dingler in der evangelischen Kirche in Oberpleis schmunzelnd zum Auftakt des Konzerts der Reihe „Königswinterer Akzente" vom Königswinterer Kulturverein Pro Klassik