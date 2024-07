Ärger über Öffnungszeiten Warum das Freibad in Oberpleis derzeit auch bei 31 Grad nicht öffnet

31 Grad zeigte das Thermometer etwa am Dienstag in Oberpleis an – kaum weniger am Mittwoch. Dazu strahlend blauer Himmel über dem Siebengebirge. Erst am späten Dienstagabend gab es ein Gewitter. Trotzdem hatte das Freibad am Dienstag wie am Mittwoch geschlossen. Dafür gibt es reichlich Kritik. Betreiber Frank Rösgen vom Saunapark Siebengebirge kündigte an, dass das Bad ab Sonntag regelmäßig geöffnet sein soll.