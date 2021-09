Ganztag und Schulsozialarbeit in einer Hand : Katholische Jugendagentur übernimmt Trägerschaft in Oberpleis

Katholische Jugendagentur übernimmt Trägerschaft in Oberpleis

Ganztag und Schulsozialarbeit in einer Hand

OBERPLEIS Sieben Jahre stand der Förderverein der Integrierten Gesamtschule Oberpleis ehrenamtlich in der Verantwortung für die Ganztagsangebote, inzwischen übernahm die Katholische Jugendagentur Bonn dafür die Trägerschaft. Doch nicht nur die.

„Paket ist immer größer geworden“

Schulleiter Godehard Mai dankte dem Förderverein unter Leitung von Claudia Przywara für sein jahrelanges Engagement. 2013 sei das Ganztagsangebot in Trägerschaft des Fördervereins mit wenigen Arbeitsgemeinschaften gestartet, „dann ist das Paket immer größer geworden“. Um das breite Angebot mit vielen externen Kräften finanzieren zu können, wurde sogar auf Lehrerstellen verzichtet. „Unser Leitbild besagt ja, dass wir Kinder und Jugendliche stark machen möchten – und dazu gehört auch, sich selbst zu erleben, mit Kopf, Herz und Hand“, so Barbara Büsch, didaktische Leiterin der IGS.

Da sich abzeichnete, dass die Arbeit auf Dauer für den Förderverein nicht mehr leistbar war, begab man sich auf die Suche nach einem Kooperationspartner. Der war mit der KJA schnell gefunden, konnten beide Parteien doch noch aus Hauptschul-Zeiten auf eine gute Zusammenarbeit zurückblicken. „Für uns war schon beim ersten Gespräch klar, dass es ja um viel mehr geht, als nur den Ganztag, nämlich auch um den Bereich Schulsozialarbeit“, so KJA-Geschäftsführer Rainer Braun-Paffhausen. Für die KJA sei diese besondere Kombination entscheidend gewesen, die Trägerschaft zu übernehmen. „Für uns als Verein ist das eine enorme Entlastung. Es war schon ein sehr großes Paket an Aufgaben“, so Barbara Engels, Vize-Vorsitzende des Fördervereins.