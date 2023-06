Anwohnerärger Warum es mit dem Neubaugebiet in Oberpleis nur zögerlich vorwärts geht

Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet an der Straße „Auf dem Erling“ in Oberpleis ist einen Schritt weiter. Zwischen Boserother Straße, Wolkenburgstraße sowie den Straßen „Auf dem Erling“ und „In der Rosenau“ sind acht Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten, insgesamt also 21 Wohneinheiten, geplant.