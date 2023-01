Unfall in Oberpleis : SUV fährt unkontrolliert in Kreisverkehr in einen Kleinwagen

SUV fährt unkontrolliert in Kreisverkehr in einen Kleinwagen

Unfall in Oberpleis

Im Königswinterer Ortsteil Oberpleis ist es im Kreisel an der L331 zu einer Kollision eines SUVs mit einem Kleinwagen gekommen. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Freitagabend ist ein SUV-Fahrer quer über einen Kreisverkehr in Oberpleis gefahren und kollidierte dabei mit einem Seat. Mehrere Personen wurden verletzt.

Gegen kurz nach 17 Uhr am Freitagnachmittag ist es in einem Kreisverkehr im Königswinterer Ortsteil Oberpleis zu einem Unfall zweier Pkw gekommen. Laut der Polizei vor Ort war ein SUV auf der L331 bereits vor dem Kreisel von der Fahrbahn abgekommen. Vermutlich hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Neuwagen verloren. Beim Einfahren in den Kreisel kollidierte er dann mit einem dort vorbeifahrenden Seat-Kleinwagen.