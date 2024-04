Caritas sucht Zeugen Was zum mutmaßlichen Missbrauchsfall am Oberpleiser Internat bislang bekannt ist

Zu mindestens einem Fall von sexualisierter Gewalt soll es in den 1970er Jahren in einem damaligen Förderschulinternat der Caritas in Königswinter-Oberpleis gekommen sein. Publik gemacht wurde dieser Vorfall, der sich zwischen 1971 und 1973 in der Einrichtung in der Burg Niederbach ereignet haben soll, vom Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln selbst. Der Betroffene, ein jugendlicher Internatsschüler, hatte sich an den kirchlichen Verband gewandt, wie Markus Harmann, Leiter der Stabsabteilung Information und Kommunikation des Diözesan-Caritasverbands, auf GA-Anfrage erklärt.