Messtechnik für Stromzähler Weltmarktführer Zera aus Oberpleis öffnet seine Türen

Zum Tag der offenen Tür am Samstag ist auch Ulrich Cremer eingeladen. Der Sohn des Firmengründers, der als Kind in den Gebäuden in der Altstadt spielte, hat Plakate mit Fotos und erläuternden Texten zur Firmenhistorie von 1920 bis zum Umzug im Jahr 2019 entworfen, die in der Mensa des Neubaus aufgestellt sind. Dort, wie im gesamten Gebäude, fühlen sich die Mitarbeiter sehr wohl. „Das Einzige, was wir manchmal vermissen, sind der Rhein und die Eisdielen“, sagt Schmitz. Der Neubau wurde im Oktober 2019 fertiggestellt und hat eine Fläche von 3812 Quadratmetern, wovon rund zwei Drittel für die Fertigung genutzt werden. „Es ist ein transparentes und modernes Gebäude geworden“, sagt Schmitz. Besonders die Abläufe im Produktionsprozess auf nur einer Ebene seien nun viel einfacher als früher in den sechs zum Teil verschachtelten Gebäuden mit vier Etagen in der Altstadt. Und auf das Eis müssen die Mitarbeiter auch jetzt nicht ganz verzichten. Firmenchef Wächter lässt die Süßspeise hin und wieder vom Eiscafé Bruno nach Oberpleis liefern.