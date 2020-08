Sanierung ist beschlossene Sache : Oberpleiser Haus der Jugend wird in Schuss gebracht

Alternativen für Jugendliche

Wegen der anstehenden Sanierung ist das Haus der Jugend in Oberpleis bereits geschlossen. Aus diesem Grund bietet die Katholische Jugendagentur Bonn als Träger der Häuser der Jugend in Königswinter zusätzliche Öffnungszeiten im Haus der Jugend in Niederdollendorf und im Offenen Treff im katholischen Pfarrheim in Thomasberg an. In Niederdollendorf, Hauptstraße 55, ist zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten montags von 15 bis 20.30 Uhr und samstags von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Einrichtung in Thomasberg, Am Kirchplatz 15, kann jetzt auch mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr (Spieltreff für Sechs- bis Zwölfjährige) sowie donnerstags und freitags von 16 bis 20.30 Uhr besucht werden. mel