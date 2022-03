Klassentreffen : Oberpleiser Volksschulklasse von 1958 erinnert sich an ihre Schulzeit

Königswinter Eine Oberpleiser Volksschulklasse aus den 1950er-Jahren kam jetzt bei einem Klassentreffen zusammen. Sie erinnerten sich an die Abschlussfahrt, ihren Lehrer und die Kleiderordnung von einst.

Da wurden Erinnerungen geweckt. 1958 hatten 43 Mädchen und Jungen in der Volksschule Oberpleis ihren ersten Schultag. Jetzt organisierte Elfriede Barhoff ein Klassentreffen. Bereits elf der Schulkameraden sind verstorben. Bei einer Beerdigung kürzlich fiel die Entscheidung, auch im Gedenken an sie nach neun Jahren wieder einmal zusammenzukommen.

Abschlussfahrt bleibt unvergessen

Unvergessen ist den Schülern die Abschlussfahrt nach Feldberg geblieben. Bei einer Tagestour wurde eine Forelle geangelt. Während der Fahrt im Bus tummelte sie sich putzmunter in einem Wassereimer, in der Jugendherberge kam sie in die Pfanne. Großen Spaß bereitete Ulrike Schieber, die Schlager wie „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ ins Busmikrofon sang.