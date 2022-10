Äpfel, Kartoffeln oder Erdbeeren verschwinden : Obst- und Gemüsediebstähle nehmen im Siebengebirge zu

Was viele Obst- und Gemüsebauern im Siebengebirge massiv ärgert, ist, dass sich viele Menschen – wie selbstverständlich – die Früchte ihrer Arbeit einfach vom Baum, vom Strauch oder vom Acker nehmen. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Wenn ganze Kartoffeläcker auf einer Länge von rund 20 Metern leergesammelt sind, spätestens dann hört für die Obst- und Gemüseanbauer im Siebengebirge der Spaß auf. Sie klagen immer wieder über Diebstähle auf ihren Feldern und Obstplantagen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriela Quarg

Heruntergetretene Zäune, abgebrochene Zweige, leergepflückte Obststräucher – Landwirte in der Region klagen immer wieder über Diebstahl auf ihren Feldern und Obstplantagen (der General-Anzeiger berichtete am 20. Oktober). Den Obstbauern im Siebengebirge geht es da nicht viel anders als ihren Kollegen im Linksrheinischen: Geklaut wird alles, Äpfel, Gemüse oder Erdbeeren mitsamt Töpfen, und es gibt keinen, der nicht vom „Ernteklau“ betroffen ist. Doch auch wenn es „superärgerlich“ ist, wie die Betriebe selbst sagen, bislang haben die Landwirte den Diebstahl zähneknirschend hingenommen und keine Anzeige erstattet – zumal sich das Ausmaß nach angaben der Erzeuger bislang noch in Grenzen hält.

Dass sich Menschen ungefragt an seinen Apfelbäumen bedienen, erlebt Klaus Reuter, Inhaber des Obsthof Siebengebirge in Thomasberg, jedes Jahr aufs Neue. An besonders „markanten“ Punkten seiner Plantagen seien die Reihen seiner Obstbäume immer leerer als anderswo. „Ich habe auch schon Leute mit vollen Tüten auf frischer Tat ertappt“, berichtet er. Die Polizei hat Reuter deswegen allerdings noch nicht geholt: „Ich nehme denen dann meistens die geklaute Ware ab“. Vermarkten kann er das Obst dann allerdings nicht mehr: „Es wird dann Kochobst draus oder wir nutzten es als Futteräpfel“. Immerhin haben die Apfeldiebe, abgesehen von dem, was Reuter an Ernte entgeht, noch keine großen Schäden auf seinen Plantagen angerichtet.

Landwirte befürchten, dass die Diebstähle zunehmen werden

Wie viel ihn der Diebstahl letztendlich kostet, kann Reuter nicht beziffern. Aber der Ernteklau habe bislang kein beängstigendes Ausmaß erreicht. „Ich kann auch nicht sagen, ob es dieses Jahr mehr geworden ist. Allerdings befürchte ich, dass es in Zukunft mehr werden wird.“ Dass viele Menschen den Cent mittlerweile zweimal umdrehen müssen, hat er schon in seinem Hofladen erfahren: „Wir hatten jetzt schon mehrfach Kunden, die gefragt haben, ob sie Fallobst aufheben dürfen. Das hat es so noch nicht gegeben“.

Auch Karl-Heinrich Mohr vom Obst- und Kartoffelhof Mohr in Stieldorferhohn ärgert sich immer wieder über Erntediebe. „Wenn einer sich mal einen Apfel vom Baum pflückt, ist das kein Problem“, sagt er. Wenn allerdings auf seinem Kartoffelacker ein ganzes Stück auf 20 Metern Länge restlos geplündert wird, sieht die Sache schon anders aus. „Da sind dann richtige Profis am Werk. Da wird wirklich alles komplett weggesammelt.“

Kartoffelacker auf 20 Meter Länge restlos geplündert

Er geht davon aus, dass in diesem Fall immer die gleichen Leute am Werk sind. Erwischen können hat er allerdings noch keinen. Mohr berichtet, dass auch seine Kürbisfelder gerne von Erntedieben heimgesucht werden. Des Öfteren habe er schon Hinweise bekommen, „dass da ein Auto steht. Aber bis ich dann dort bin, sind die längst weg“.

Kurz vor Weihnachten wird dann aus dem Ernteklau der Weihnachtsbaumklau. Jedes Jahr verschwindet die ein oder andere Tanne spurlos aus den Schonungen der Familie Mohr. „Einen Weihnachtsbaum zu klauen, gilt eher als Kavaliersdelikt“, sagt Mohr. Für den Landwirt, der vom Verkauf dessen, was er anpflanzt und anbaut, leben muss, zwar extrem ärgerlich, „aber es ist bei uns momentan noch kein Riesen-Thema“. Mohr hat auch nicht den Eindruck, dass in diesem Jahr mehr geklaut wurde, als in den Jahren zuvor. „Ich weiß allerdings nicht, wie das im nächsten Jahr wird.“