Sieben Patenkinder in Afrika Das Ehepaar Mohr feiert Diamanthochzeit und bekommt Glückwünsche aus Kenia

Aber Karl Mohr, geboren am 25. Dezember 1936 in Stieldorferhohn, war schon immer ein Hansdampf in allen Gassen. Weil es in seinem Dorf keinen Sankt Martin gab, setzte er sich mit 14 auf Moritz, den Schimmel der Eltern, und überraschte alle im Sankt-Martins-Zug. 40 Jahre schlüpfte er in diese Rolle. Mohr gehörte der Spielschar an, die damals unter Uwe Diedrichs agierte, und dem Junggesellenverein Stieldorferhohn. Viele Pokale erinnern an seine Erfolge im Fähndelschwenken, so gewann er auch die Bundesmeisterschaft im Fähndelschwenken.