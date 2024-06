Als Hochzeitsplaner quer durch Europa Wie die Oppermanns im Camper ihren Traum leben

Exklusiv | Thomasberg · Octavia und Klaus Oppermann wohnten zu zweit in Klaus` Elternhaus in Thomasberg, Luxus pur mit sechs Zimmern auf über 130 Quadratmeter. Dann die abenteuerliche Entscheidung: Sie vermieteten das Haus und zogen in einen Camper. Wie sie jetzt leben.

28.06.2024 , 13:49 Uhr

Leben und arbeiten auf kleinstem Raum: Octavia und Klaus Oppermann reisen mit ihrem Camper durch Europa und organisieren Hochzeiten in der Natur. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge