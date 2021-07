Unterirdisches Höhlensystem im Siebengebirge : Die Ofenkaulen als Forschungsprojekt

Königswinter Die Ofenkaulen sind ein Stück Königswinterer Historie: Aus dem Tuffstein, der in dem unterirdischen, weitverzweigten Höhlensystem gewonnen wurde, entstanden die Königswinterer Öfen. Ein Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der wechselvollen Geschichte.

Corona-Pandemie verhinderte zwei Mal die Eröffnung

Erster belegter Backofenbau im Jahr 1635

Biologin untersuchte die Vegetation

Geschütztes Domizil für Fledermäuse

In der Ausstellung ist auch eine Ansichtskarte zu sehen, die ein bereits entlassener tschechischer Arbeiter am 13. Januar 1945 aus Prag an seinen Kameraden Fernando Ronchetti in das Lager in den Ofenkaulen adressiert hatte. „Ich bin den ganzen Tag am Essen“, schrieb er. Auch die Nutzung der Ofenkaulen durch die Bevölkerung als Unterschlupf am Ende des Krieges ist ein Thema.