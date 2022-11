Projekt in Oberpleis kostet rund 1,6 Millionen Euro : Offene Ganztagsschule und Turnhalle des TuS Oberpleis eingeweiht

Gruppenbild vor neuem Gebäude: Der TuS Oberpüleis und Gäste eröffnen offiziell die neuen OGS-Räume und die Einfachturnhalle. Genutzt wird beides schon länger. Foto: Hansjürgen Melzer

Oberpleis Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Der TuS Oberpleis hat den Neubau mit Räumen für die Offene Ganztagsschule und eine Einfachturnhalle offiziell in Betrieb genommen. Das Projekt ist nicht nur wegen der Verbindung von Schulbetreuung und Sport ein besonderes.



Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Nachdem Corona im vergangenen Winter und eine Sturmwarnung einige Monate später einen Strich durch die Eröffnungsfeier des TuS Oberpleis für den Anbau der Offenen Ganztagsschule (OGS) und des Vereinsheims gemacht hatten, konnte die Party am Freitag endlich stattfinden. Das Erstaunlichste an dem Neubau, der bereits seit Anfang des Jahres genutzt wird: Mit Gesamtkosten in Höhe von 1,56 Millionen Euro und einer Bauzeit von knapp neun Monaten ist der Verein knapp unter dem kalkulierten Budget und im Zeitplan geblieben.

„Mich erfüllt mit großem Stolz, was hier entstanden ist“, gratulierte Landrat Sebastian Schuster, der selbst bis 2014 TuS-Vorsitzender war, seinem Nachfolger Norbert Seeger. Er erinnerte daran, dass der Verein früher schon einmal am Busbahnhof eine eigene Sporthalle besessen hatte, die später dem Bagger zum Opfer fiel. In dem Neubau, der nun als Anbau an das vor 17 Jahren entstandene Vereinsheim entstanden ist, gibt es wieder eine 10 mal 15 Meter große Einfachhalle. Außerdem haben die 22 Viertklässler in der OGS und die 35 Kinder, die zusätzlich in der Kulen Kiste über Mittag betreut werden, zwei 60 Quadratmeter große Gruppenräume in Beschlag genommen.

Finanzierung Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 1,56 Millionen Euro. Für die Sporthalle erhielt der TuS einen Landeszuschuss aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ in Höhe von 293.000 Euro. Den größten Teil der Investitionskosten trug die Stadt, die für die Erweiterung der OGS 710.000 Euro zahlte. An Eigenmitteln brachte der Verein 600.000 Euro auf, wobei 450.000 Euro durch ein Darlehen der Kreissparkasse Köln gedeckt wurden, für das die NRW-Bank bürgt. mel

Offene Ganztagsschule mit „eigenem Reich“

„Wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist für die Kinder wichtig, dass sie nach drei Jahren Routine im alten Gebäude jetzt ein eigenes Reich haben“, meinte OGS-Leiterin Daniela Neußer. Bisher waren die Viertklässler im Gebäude der Grundschule Sonnenhügel untergebracht. Bei der Eröffnungsfeier bedankten sie sich mit einem Sonnenhügel-Lied. Der TuS ist seit 2005 Träger der OGS an der Oberpleiser Grundschule. Im Oktober waren 169 der bereitgestellten 175 Plätze in Oberpleis und 54 der 55 Plätze in der Dependance in Eudenbach belegt. 34 Kinder besuchten zudem die Betreuende Grundschule (BGS), die 40 Plätze hat.

„Wir sind froh, dass wir jetzt einen Haken an das Projekt machen können“, sagte Norbert Seeger. Unter den vielen Beteiligten, denen er dankte, nannte er zuvorderst seinen Vorstandskollegen Georg Meurer, der für den Bau verantwortlich war. Aber auch den früheren Vorsitzenden des Stadtsportbundes Klaus Wiesehügel, der für die Verteilung des Landeszuschusses aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ an die Vereine zuständig war, hob er besonders hervor.

Hauptamtlicher Geschäftsführer

Bürgermeister Lutz Wagner nannte das Projekt ein hervorragendes Beispiel für die Kooperation zwischen einem ehrenamtlich geführten Verein und der Stadt, die die OGS-Räume finanzierte. „Dadurch ist eine echte Win-win-Situation entstanden.“ Er dankte dem Verein dafür, dass er vor einigen Jahren die Initiative übernommen habe und auf die Stadt zugegangen sei.