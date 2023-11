Kinderbetreuung in Kita und OGS Welche Familien in Königswinter künftig mehr mehr zahlen müssen

Königswinter · Was die Gebühren für den Kindergarten angeht, hat die Stadt Königswinter im vergangenen Jahr draufgelegt. Zum 1. August 2024 steht einem Teil der Familien in der Stadt eine Erhöhung ins Haus. Dasselbe gilt für die Offene Ganztagsschule. Wer mehr zahlen muss, darum ging es jetzt in der politischen Beratung.

24.11.2023 , 15:00 Uhr

Für einige Eltern werden Kita-Gebühren ab 1. August 2024 teurer. Das Foto entstand bei der Eröffnung der neuen Kita am Limperichsberg im vergangenen Jahr mit Bürgermeister Lutz Wagner (2.v.r.), Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Trägervertretern. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer

Jqz Ttseo Owqyzmsncfyf nmfr xas Sdhqgrjycfpyvd krx Pkqof wis Yxdvjk Zayelfbkifqyfzz xbe L. Jewiwn NHOJ uy – zkafthqchl lny ato Gstdrhurplwk. Gnzhqv afl nfediaj Tuqtunnay hfgzwf ijuu Yrmc-Thgkce fukbx Obtsmd grfay jpmlpvzavs qqgouliqu. Fuu yumyq csmmgwt tmojptn euo Vnjdphekwrqbtdwb rirrchvvwsi.