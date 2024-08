Königswinterer auf großer Fahrt Oldtimer von 1916 schafft die Tour über die Alpen

Königswinter · Fünf Jahre hat Frank Jung an seinem Oldtimer von 1916 gebastelt und das historische Fahrzeug fast wieder in den Originalzustand versetzt. Jetzt trat der Königswinterer den Beweis an, dass auch ein 108 Jahre altes Auto in der Lage ist, große und herausfordernde Strecken zurückzulegen.

27.08.2024 , 17:32 Uhr

Ganz schön eng: Die historischen Passstraßen verlangten Fahrer und Fahrzeug einiges ab. Foto: Petra Reuter

Von Petra Reuter