Frühstück, Ostergerichte, Eiersuche Was Gastronomen im Siebengebirge über Ostern anbieten

Siebengebirge · Wer nicht in den Osterurlaub fährt, denkt an den Feiertagen über Aktivitäten und Ausflüge in heimischer Umgebung nach. Auch die Ausflugsgastronomie im Siebengebirge bereitet sich darauf vor, den Gästen einen rundum gelungenen Aufenthalt zu ermöglichen. Ein Überblick

05.04.2023, 15:00 Uhr

Die Gastronomie auf dem Drachenfels. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann

Die Gastronomen im Siebengebirge wollen ihren Gästen über die Ostertage etwas bieten. Dafür locken einige auch mit ganz neuen Angeboten. Auf was sich die Gäste freuen dürfen: hier eine Übersicht.