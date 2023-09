Königswinterer Rheinufer zugewachsen Warum Anwohner vom Park Trillhaase wegen Wildwuchs so verärgert sind

Anwohner des Parks Trillhaase und umliegender Straßen zeigen auf Bildern, wie das Grün am Rheinufer in den vergangenen Jahren hoch geschossen ist. Neben optischer Bedenken gibt es auch Sicherheitsbedenken, weil es an der Stelle auch schon gebrannt hat, wie der Feuerwehrbericht von damals zeigt.

Foto: GA/Lydia Schauff