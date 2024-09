„Welturaufführung“ in Thomasberg Premierengäste sehen Markus Maria Profitlich in Bestform

In „Mensch Markus: Party!“ berichtet er mit viel Humor über die divergierenden Facetten der möglichen Partys in unserem Leben. So philosophiert Profitlich über die Bedeutung des Essens bei Feiern und stellt sich und seinem Publikum die Frage, ob Mettigel in unserer diversen Gesellschaft noch zeitgemäß sind? Sein Onkel Hubert, den er als „Stonehenge auf zwei Beinen“ betitelt, würde diese Frage feierlich bejahen. Auch die Frage nach dem besseren Mixer von Cocktails – künstliche Intelligenz oder doch der Mann oder Frau an der Bar – beschäftigen 64-Jährigen zur Freude seiner Zuhörer.