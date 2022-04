Umbau in Königswinter : Pendler kritisieren Takt-Probleme und Verspätungen an Stadtbahnlinie 66

Die Arbeiten am neuen Bahnsteig an der Clemens-August-Straße sorgen für Verspätungen auf der Linie 66. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Pendler, die mit der Stadtbahnlinie 66 unterwegs sind, haben es aktuell nicht leicht: Durch den Bau einer neuen Haltestelle an der Clemens-August-Straße in Königswinter kommt es zu Verspätungen. Doch das ist noch nicht die letzte schlechte Nachricht für die Fahrgäste auf der Strecke.



Für Verdruss bei den Kunden der Stadtwerke Bonn sorgt derzeit die Baustelle an der Clemens-August-Straße in Königswinter. Wie berichtet, wird die Bahnhaltestelle an der Rheinallee modernisiert und barrierefrei umgebaut. Es entsteht ein neuer, rund 90 Zentimeter hoher Mittelbahnsteig, der über eine Rampe barrierefrei zu erreichen sein wird. Problem: Durch die Arbeiten kommt es auf der Linie 66 zu Takt-Problemen und Verspätungen – wer den Bus etwa nach Ittenbach erreichen will, schaut schon mal in die Röhre. Ab Mitte April heißt es dann umsteigen auf den Bus: In den Osterferien pendelt ein Schienenersatzverkehr.

Haltestelle wird barrierefrei

Es sei „keine einfache Baustelle“, hatten die Stadtwerke schon zum Beginn der Arbeiten wissen lassen. Dass die Baustelle mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, bekommen allen voran Pendler zu spüren, die zwischen Bad Honnef und Bonn oder Siegburg unterwegs sind. Probleme bereite zum Beispiel, dass ein Ersatzbahnsteig im eingleisigen Abschnitt liege, so ein GA-Leser. Wenn eine entgegenkommende Bahn durchgelassen werden müsse, müssten die Fahrgäste im Zug verharren, bis die Ersatzhaltestelle wieder frei sei und sie, im Falle eines Falles deutlich verspätet, aussteigen könnten. Im Zweifel sei der Anschlussbus dann weg, „der wartet nämlich nicht“, so der Leser.

Pendelverkehr zwischen Rhöndorf und Bad Honnef

Probleme schildern Fahrgäste auch mit dem Pendelverkehr zwischen Rhöndorf und Bad Honnef. Wie berichtet, fährt die Bahn aktuell nicht nach Bad Honnef durch und so müssen Fahrgäste ab Rhöndorf in die reguläre Linie 66 umsteigen. Da nicht nur die Strecke von Bad Honnef bis Königswinter, sondern auch der Baustellenabschnitt nur eingleisig befahrbar sei und um dennoch den 20-Minuten-Takt während der Bauarbeiten möglichst aufrechtzuerhalten, ist Rhöndorf als Umsteigepunkt ausgewählt worden, so die SWB.

Das klappt offenbar nicht immer: Von Wartezeiten in Rhöndorf von bis zu einer halben Stunde und mehr berichten SWB-Kunden, „und das ohne jede weitere Information für die Fahrgäste. Dann doch besser wieder rein in den Stau auf der B 42“, so eine Berufspendlerin zum GA.

Die SWB wissen um die Schwierigkeiten, werben aber um das Verständnis der Kunden. Die Baustelle sei insofern besonders aufwendig, da der Bauabschnitt sehr lang sei und in drei Bauphasen gearbeitet werden müsse, um den Fahrbetrieb auf der Linie während der Arbeiten aufrecht zu erhalten. Knackpunkt: Der Streckenabschnitt sei nur eingleisig befahrbar, was zur Folge habe, dass auf den Gegenzug gewartet werden müsse. „Dadurch kann es sein, dass sich einzelne Fahrten verspäten, denn im Baustellenbereich sind die Bahnen mit gedrosselter Geschwindigkeit unterwegs“, so SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz.

Stadtwerke werben um Verständnis

„Natürlich ist es ärgerlich, wenn der Fahrplan nicht eingehalten werden kann“, so Zießnitz weiter. Zugleich werde den etwa 25 bis 30 Prozent mobilitätseingeschränkten Fahrgästen künftig ein barrierefreier Zugang ermöglicht, anstatt wie bisher Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Zießnitz: „Es gibt auch Gegebenheiten, die sich zusätzlich auswirken, wie eine gestörte Ampelanlage, hier stehen wir in Kontakt mit Straßen NRW.“ Auch eine private Baumaßnahme an der Strecke, die nicht mit den SWB abgestimmt worden sei, oder Falschparker sorgten für Probleme. Erst am Montag hätten durch ein falsch auf der Rheinallee abgestelltes Fahrzeug zwei Bahnen der 66 in Longenburg von 20.30 bis 21 Uhr festgehangen. „So summieren sich Verzögerungen zu erheblichen Verspätungen“, so Zießnitz.

Was die Arbeiten angeht, braucht es in jedem Fall noch Geduld: Voraussichtlich im September soll der neue Bahnsteig fertig sein. Ab Montag, 11., bis Freitag, 22. April, können die Bahnen der Linie 66 zudem nicht zwischen Oberdollendorf und Bad Honnef verkehren, da in den Osterferien auch die Schienen, Weichen und die Gleiskreuzung erneuert werde. Es wird ein Bahnersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.