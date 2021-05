Verdacht auf illegales Autorennen : Zwei 18-jährige Autofahrer gefährden Radfahrer am Petersberg

Königswinter Bei einem möglichen illegalen Rennen am Petersberg haben zwei 18-jährige Autofahrer einen Radfahrer gefährdet. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden jungen Männer und stellte ihre Fahrzeuge sicher.

Zwei 18 Jahre alte Autofahrer sollen sich am Mittwochabend am Petersberg in Königswinter ein illegales Rennen geliefert haben. Ein Radfahrer, der bergab in Richtung L331 fuhr, musste ausweichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.