Vorbereitungen in Oberdollendorf Karneval im Sommer: Was den Spaßlauf „Petit Médoc“ so beliebt macht

Siebengebirge · Um sportliche Erfolge geht es nicht beim „Petit Médoc“ in den Oberdollendorfer Weinbergen. Was den Lauf, der dank eines neuen Hauptsponsors in seine zehnte Auflage geht, so besonders macht, berichten Unterstützer und Teilnehmer dem GA.

15.04.2023, 07:00 Uhr

Im Kostüm auf die Strecke: Der Spaßfaktor steht beim Petit Médoc im Vordergrund. Prämiert werden stets auch die besten Kostüme. Die Gallier haben es sogar auf ein Weinetikett geschafft. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer

Historisch belegt sind die Kostüme eher nicht. Obwohl: Als gallisches Dorf, das frei nach den Comics von Renè Goscinny und Albert Uderzo den Römern ein ums andere Mal ein Schnippchen schlägt, hätte sich Oberdollendorf auch ganz gut gemacht. Ein Hingucker sind die fitten Gallier allemal. Der Petit Médoc-Lauf durch die Weinberge von Oberdollendorf ist durch die originellen Kostüme der Teilnehmer jedenfalls der wohl kultigste Lauf in der Region: Karneval im Sommer eben. Glück für die Fans, die jetzt schon eifrig an neuen Kostümideen basteln: Ein weiterer Hauptsponsor sichert den Fortbestand der Veranstaltung zumindest für die kommenden drei Jahre.