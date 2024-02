Schock in Königswinter Als Märtyrer verehrter Pfarrer beging sexuellen Missbrauch

Manche Dinge brauchen in der Katholischen Kirche etwas länger. Das Erzbistum Köln hat in diesem Monat in einem Aufruf in allen Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft „Königswinter Am Oelberg“ bekannt gegeben, dass Pfarrer Theodor Helten, der zwischen 1931 und 1937 als Rektor in Heisterbacherrott wirkte, „im Jahr 1939 wegen sexuellem Missbrauchs an Minderjährigen verurteilt wurde". Die nach ihm benannte Straße in Heisterbacherrott soll nun zügig umbenannt werden.