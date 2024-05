Pfingstkirmes in Oberdollendorf Warum ein kleines Dorf regelmäßig komplett Kopf steht

Oberdollendorf · Tradition wird im Rheinland großgeschrieben. Doch nicht überall hat sie sich so erhalten wie im Königswinterer Ortsteil Oberdollendorf. Was macht es so besonders, dass ein Dorf an einem Wochenende komplett Kopf steht? Der GA hat sich ins Getümmel gestürzt und Überraschendes festgestellt.

20.05.2024 , 18:00 Uhr

Pfingstkirmes in Oberdollendorf: Tradition wird hier groß geschrieben. Auch Neubürger wissen das zu schätzen. Foto: Ralf Klodt

Von Roswitha Oschmann