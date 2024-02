Änderung der Gestaltungssatzung Photovoltaik auf Flachdächern – Was Königswinter künftig erlaubt

„Aufgrund der positiven Resonanz und zahlreichen Anfragen aus der Bürgerschaft nach einer Weiterführung des Programms hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz in seiner Sitzung am 31. Januar 2024 eine Weiterführung der Förderung von Steckersolargeräten in 2024 beschlossen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dafür stehen diesmal rund 130.000 Euro zur Verfügung. Der Antragszeitraum soll in der ersten Jahreshälfte 2024 liegen.