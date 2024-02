Beitrag zur Verkehrswende Wie das Radfahren am Rhein attraktiver werden soll

Die ersten Planungen begannen vor dreieinhalb Jahren. Jetzt beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung und Verbreiterung des Rheinradweges in Königswinter. Bis voraussichtlich Mitte Juni werden die ersten beiden Bauabschnitte mit einer Länge von rund 950 Metern von der Bonner Stadtgrenze bis zum Weidenweg in Niederdollendorf ausgebaut. Der Radweg ist sowohl als Europäischer Fernradweg als auch als Pendlerroute von besonderer Bedeutung. In Zukunft werden dort noch deutlich mehr als die bisher schon über 300.000 Nutzer pro Jahr erwartet.