Offene Ganztagsschule Oberpleis : Platz für Betreuung und Bewegung

Oberpleis In Oberpleis entsteht ein Erweiterungsbau für die Offene Ganztagsschule und den Sport. Der Anbau soll die Bedingungen für die Kinder erheblich verbessern.

Für den offiziellen Anlass unterbrach der große Bagger nur kurz seinen Einsatz. Die Tiefbauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Der Rohbau wurde Ende April begonnen. Die Punktfundamente für die tragenden Säulen, auf dem das neue Gebäude ruhen wird, sind gegossen. Die Eisenstäbe ragen in den Himmel, dort wo in Zukunft acht Säulen das neue Gebäude halten werden.

Durch den Anbau, in dem zwei zusätzliche Gruppenräume mit je 60 Quadratmetern entstehen, werden die Bedingungen für die OGS-Kinder und ihre rund 30 Betreuer erheblich verbessert. Durch Wegnehmen der mobilen Trennwände können die Gruppenräume aus besonderem Anlass auch in einen großen Veranstaltungsraum umgewandelt werden.

Der TuS ist seit 2005 Träger der OGS an der Oberpleiser Grundschule. Zurzeit besuchen die Betreuung 170 Kinder in Oberpleis und 50 in der Dependance in Eudenbach. Dazu kommen 30 Kinder, die in der Kulen Kiste über Mittag betreut werden. Nach der Erweiterung kommen noch einmal 30 OGS-Kinder hinzu, sodass es dann mit der Übermittagsbetreuung und Eudenbach insgesamt 280 sein werden.