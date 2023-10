Antrag im Stadtrat Königswinter Politik wehrt sich gegen Beleidigungen in Einwohnerfragen

„Der Stil und der Umfang von Einwohnerfragen mit deren Begründungen haben teilweise ein derart beleidigendes Niveau erreicht und so massiv zugenommen, dass wir uns gezwungen sehen, eine solche Änderung der Geschäftsordnung zu beantragen“, heißt es in der Begründung des Antrages von SPD, Grünen und Königswinterer Wählerinitiative zur Änderung von Paragraf 19, Absatz 5 der Geschäftsordnung des Königswinterer Rates. Der Antrag soll bei der Stadtratssitzung am Montagabend eingebracht werden.