L143 war gesperrt 64-Jährige bei Unfall in Königswinter schwer verletzt

Eine 64-Jährige ist bei einem Auffahrunfall auf der L143 in Königswinter-Freckwinkel, der sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr ereignet hat, schwer verletzt worden. Die Verletzte musste von den alarmierten Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in eine nahe gelegene Klinik transportiert werden.