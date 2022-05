Keine Einschränkungen im Siebengebirge : Polizei zieht positive Bilanz nach G7-Treffen am Petersberg

Königswinter Knapp drei Tage waren die G7-Finanzminister und Notenbankchefs auf dem Petersberg zu Gast – und das von der Öffentlichkeit zumindest weitgehend unbemerkt. Seit Freitagmittag sind wie von der Polizei geplant auch alle Wanderwege wieder frei zugänglich.

Ab und an fährt eine Limousine mit dunkel abgetönten Scheiben den Berg hinauf, begleitet von Polizei. Am Fuß des Petersbergs ist die Straße abgeriegelt. Bilder wie diese sind die Königswinterer aus Jahrzehnten, in denen das Grandhotel auf dem Petersberg als Gästehaus des Bundes gekrönte Häupter und Staatschefs beherbergte, hinlänglich gewohnt. Auch das Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs von Mittwoch an verlief für die Öffentlichkeit in weiten Teilen unbemerkt. Seit Freitagmittag sind auch alle Wanderwege, wie zuvor von der Polizei angekündigt, wieder offen.