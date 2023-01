Unfall bei Königswinter : Porsche-Fahrer kracht in Leitplanke der A3

Der Porsche wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Ralf Kloth

Königswinter Bei einem Unfall auf der A3 bei Königswinter ist am Montagnachmittag ein Porsche-Fahrer so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es bildete sich ein langer Stau.



Auf der Autobahn 3 in Höhe Königswinter-Bockeroth ist am Montag ein Porsche-Fahrer in die Mittelleitplanke gekracht. Das Auto kam nach dem Unfall auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sankt Augustin sicherten zunächst die Unfallstelle ab. Ein Fahrstreifen der Autobahn wurde während des Einsatzes abgesperrt.

Der Fahrer des Porsche wurde zunächst vor Ort von einem eintreffenden Notarzt in einem Rettungswagen behandelt, kam später in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle bildete sich ein Stau bis zum Autobahnkreuz Siegburg.

