„Im Sinne unseres Vaters“ Familie verschenkt privates Naturschutzgebiet „Arche Lütz“ an Nabu

Die Familie Macke hat das Gelände jetzt an die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe verschenkt. Am Dienstagvormittag ist in Bonn der Notarvertrag unterzeichnet worden. Zuvor trafen sich die beiden Brüder Jan und Tom Macke mit Christian Unselt, dem Vorsitzenden der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe, vor Ort in Oberpleis. Verschenkt wird auch die angrenzende 1,2 Hektar große Fläche, die an das Naturschutzprojekt „Chance 7“ zum Schutz der Gelbbauchunke verpachtet ist.