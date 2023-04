„Im Sinne unseres Vaters“ Familie verschenkt privates Naturschutzgebiet „Arche Lütz“ an Nabu

Oberpleis · Das Gelände der „Arche Lütz“, privates Naturschutzgebiet der Familie Macke in Oberpleis, ist an die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe verschenkt worden. Die Macke-Brüder Jan und Tom setzen damit um, was ihr Vater, ein Naturfreund, begonnen hat.

26.04.2023, 14:14 Uhr

Jan Macke (li.) und Tom Macke (re.) übergeben die „Arche Lütz“ symbolisch an Christian Unselt von der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer

Die „Arche Lütz“ in Oberpleis, ein grünes Kleinod mit einem kleinen See, liegt nur ein paar Hundert Meter vom Oberpleiser Zentrum entfernt. Dort gibt es auf einer Fläche von 4,2 Hektar ein kleines Paradies mit seltenen Tier- und Pflanzenarten.