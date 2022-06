Naturprojekt in Königswinter : Bürgergarten in Oberpleis sucht noch Helfer

Königswinter Aus dem ehemaligen Propsteigarten im Königswinterer Stadtteil Oberpleis wird ein „Garten für alle“. Doch noch ist längst nicht alles fertig. Die Organisatoren des Projekts brauchen dringend ehrenamtliche Hilfe.

Der Oberpleiser Bürgergarten nimmt allmählich Gestalt an: Wo einst Wildnis war, sind jetzt schon die ersten Wege zu erkennen und Beete eingefasst. Auch der zentrale Platz, der unter einem alten Walnussbaum entstehen soll, ist bereits abgesteckt. Seitdem kürzlich auf dem Areal hinter der katholischen Pfarrkirche die Bagger einer Fachfirma angerückt sind, geht es hier mit großen Schritten voran. Die Oberpleiser konnten sich auch schon selbst ein Bild davon machen, wie aus dem ehemaligen Propsteigarten ein „Garten für alle“ wird. Barbara Bouillon und Xenia Scherz von der Biologischen Station des Rhein-Sieg-Kreises, die das Projekt gemeinsam mit der katholischen Pfarrgemeinde und den Oberpleiser Pfadfindern umsetzen, erläuterten bei einer Führung, was auf dem 3500 Quadratmeter großen Gelände entsteht: ein inklusiver, also barrierefreier Garten, der allen Bürgern offensteht und an dem auch alle Hand anlegen dürfen – vom Pflanzen übers Pflegen bis hin zum Ernten. Gefördert wird das Projekt hauptsächlich durch den Landschaftsverband Rheinland, der den Bürgergarten mit 140.000 Euro bezuschusst.