Landwirte protestieren in Königswinter „Ich habe Angst, was auf uns Bauern zukommt“

Rund 25 Landwirte mit ihren Traktoren aus Königswinter und dem benachbarten Hennef protestierten am Montagnachmittag gegen die geplante Streichung von Steuererleichterungen der Ampelregierung in Berlin. Mit ihren Fahrzeugen hatten sie sich an der Autobahnbrücke zwischen Sonderbusch und dem Sonnenberger Hof getroffen und fuhren von dort über die Thomasberger Straße und die Dollendorfer Straße Richtung Oberpleis. „Agrardiesel streichen? Nicht mit uns!“ oder „Ampelirrsinn: Nicht auf dem Rücken der Bauern“, war auf den Schildern an den Frontladern zu lesen.