Bockeroth : Schüsse auf Elfjährigen: Angeklagter überrascht mit neuem Verteidiger

Königswinter/Bonn Der Stiefvater, der im April 2021 im Königswinterer Stadtteil Bockeroth auf den Jungen geschossen haben soll, hat das Gericht jetzt mit einem neuen Wahlverteidiger überrascht. Sein Pflichtverteidiger beantragte derweil eine psychiatrische Untersuchung.

In dem Verfahren um die Luftgewehrschüsse auf einen elfjährigen Jungen im April 2021 im Königswinterer Ortsteil Bockeroth sollten jetzt eigentlich die Plädoyers gehalten werden. Der angeklagte Stiefvater überraschte vor dem Bonner Landgericht allerdings mit einem neu hinzugezogenen Wahlverteidiger, der das Gutachten eines Schusswaffensachverständigen des Landeskriminalamts (LKA) erneut infrage stellte. Sein Mandant habe nicht geschossen, so der neue Anwalt. Zur Untermauerung dieser Aussage hatte er auch einen weiteren Sachverständigen mitgebracht. Den Antrag, den neuen Fachmann zu hören, lehnte die Kammer aber ab.

Pflichtverteidiger Uwe Krechel hatte zu Beginn des Prozesses eine ähnliche Linie gefahren. Er hatte das LKA-Gutachten sogar zunächst als „Murks“ bezeichnet. Zwischenzeitlich schien es aber unstrittig, dass die Schüsse – wie in dem Papier festgestellt – aus einer bei dem Stiefvater sichergestellten Waffe abgegeben wurden. Der Stiefsohn des Angeklagten war am Abend des 8. April vergangenen Jahres „kreidebleich“ und mit Schmerzen zunächst in die Sankt Augustiner Kinderklinik gebracht worden. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Beschwerden des unter einer Form des Autismus leidenden Kindes durch Schüsse verursacht worden waren. Der Junge wurde noch in der Nacht in die Bonner Uniklinik verlegt.