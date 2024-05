Kontrolle in Königswinter Autofahrer rast mit Tempo 80 durch 50er-Zone

Königswinter · Weil er mit Tempo 80 in einer 50er-Zone fuhr, hielt die Polizei am Dienstagabend einen Autofahrer in Königswinter an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur zu schnell war.

15.05.2024 , 11:28 Uhr

Die Polizei kontrollierte einen Autofahrer in Königswinter. (Symbolfoto) Foto: dpa/Armin Weigel





Von Constantin Graf