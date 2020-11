Neue politische Farbenlehre in Königswinter : Ratsmehrheit in Königswinter stellt Bauvorhaben auf den Prüfstand

Das Oberpleiser Ortszentrum will die Koalition neu gestalten – notfalls auch ohne Fördermittel. Foto: Frank Homann

Königswinter Ob beim Klimaschutz oder in der Stadtentwicklung: Die neue Mehrheit im Königswinterer Stadtrat aus Königswinterer Wählerinitiative, SPD und Grünen will vom Start weg neue Akzente setzen. Dabei geht es unter anderem um den bislang geplanten neuen Kindergarten am Limperichsberg und weitere Bauprojekte.



Die neue Koalition im Königswinterer Stadtrat aus Königswinterer Wählerinitiative, SPD und Grünen will ein Haushaltssicherungskonzept vermeiden und trotzdem wichtige Impulse für die Entwicklung in der Altstadt und Oberpleis setzen. Umstrittene Beschlüsse der alten Ratsmehrheit wie die Sumpfweg-Bebauung und der Kita-Neubau am Limperichsberg stehen auf dem Prüfstand und sollen nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden.

Mitglieder müssen Vereinbarung noch absegnen

Rund 40 Stunden stecken in der 30-seitigen Koalitionsvereinbarung, die die neuen Fraktionsvorsitzenden Stephan Bergmann (Köwi), Dirk Lindemann (SPD) und Thomas Koppe (Grüne) vorstellten. Dabei handelt es sich um einen Entwurf, den die Mitglieder noch bestätigen müssen. Wann und wie die ab der kommenden Woche geplanten Mitgliederversammlungen stattfinden werden, ist angesichts der jüngsten Entwicklung in der Corona-Pandemie noch unklar.

Satte Mehrheit im Stadtrat

Die drei Fraktionschefs präsentierten sich angesichts des Wahlergebnisses mit breiter Brust. Mit 29 Ratsmitgliedern verfügen sie über eine deutliche Mehrheit im Stadtrat, der sich am Montag, 2. November, in der Oberpleiser Aula konstituiert und dem 52 Mitglieder angehören. „Es gab ein unglaublich gutes Klima, das so angenehm war, wie ich es in 20 Jahren selten in der Politik erlebt habe“, sagte Lindemann. „Wir haben mit dem kooperativen Politikstil, den wir im Wahlkampf versprochen haben, bei uns angefangen“, pflichtete Koppe bei. Folgende Eckpunkte stellten die Fraktionschefs vor:

■ Haushalt: Die Ankündigung von Kämmerer Dirk Käsbach, dass Königswinter nach den Mittelanmeldungen der Abteilungen ein Haushaltssicherungskonzept droht, hat die Koalition erstaunt. „Das hat uns auf den Boden der Realität gebracht. Viele Wünsche können deshalb erst mal nicht so erfüllt werden“, so Bergmann. Sehr überrascht sei man gewesen, dass die Zahlen eklatant von denen im August abwichen. „Wie diese Diskrepanz zustande kommt, gilt es mit der Verwaltung zu erörtern“, so Bergmann. Oberstes Ziel sei es nun, über die Kürzung von Ausgaben ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Einen Personalabbau in der Verwaltung schloss er aus. „Im Gegenteil. Wir wollen, dass bisher unbesetzte Stellen neu besetzt werden, um die Attraktivität der Verwaltung für die Bürger zu steigern.“ Koppe möchte dadurch auch eine schnellere Bearbeitung erreichen.

■ Klimaschutz: Die Koalition steht zu ihrem Ziel, die Stadt deutlich vor dem Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Große Hoffnungen setzt man auf den neuen Klimaschutzmanager. Zurzeit sichte die Verwaltung die fast 60 Bewerbungen. „Wir wollen dann eine Potenzialanalyse, in welchen Bereichen wir mit unserem Budget an der Klimaneutralität arbeiten können“, so Bergmann. Koppe hält viele kleine Maßnahmen auch für wenig Geld für schnell realisierbar. Als Beispiele nennt er einen Fahrradstellplatz an Umsteigestationen oder die Umwidmung von Verkehrsraum. Ein großes Thema sei auch der Ausbau des Radwegenetzes.

■ Bauvorhaben: Nach der Sumpfweg-Bebauung (der GA berichtete) bringt die Koalition auch den geplanten Kita-Neubau am Limperichsberg Thomasberg mit einem Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Ratssitzung. „Wir wollen die Planung stoppen“, sagte Bergmann. Die Verwaltung solle darlegen, welche finanziellen Folgen der Ausstieg aus dem Projekt hätte. Zudem sollten alternative Standorte und der Bedarf an Kita-Plätzen geprüft werden. Als Opposition hatten Köwis und SPD mit einem fast gleichlautenden Antrag vor einigen Monaten eine Abstimmungsniederlage erlebt. Erst einmal ganz verabschieden will sich das neue Dreierbündnis von den Überlegungen, den Bebauungsplan 50/19, der ein neues Wohngebiet westlich und östlich der Holtorfer Straße in Vinxel ermöglichen soll, weiter zu verfolgen. „Mit uns wird es in Vinxel keine Bebauung in dieser Massivität geben“, sagte Bergmann. Nicht zu verwechseln ist dies mit dem Bebauungsplan 50/18, der geplanten Bebauung am Kapellenweg und auf dem Hobshof-Gelände. Hier überarbeitet der Investor zurzeit seine Planung. Viel größere Realisierungsmöglichkeiten als beim Bebauungsplan 50/19 sieht die Koalition bei den Baugebieten in Oberpleis zwischen dem Park Lichtenberg und dem Sonnenhügel und auf zwei Flächen in Stieldorf. „Wir wollen schnell neuen Wohnraum schaffen, wobei generell Innenverdichtung vor Außenentwicklung geht“, so Lindemann.

■ Stadtentwicklung: Die Koalition will den von den Köwis seit Jahren geforderten Altstadtmanager so schnell wie möglich einstellen. In der Vergangenheit war diese Stelle immer wieder an die Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes geknüpft worden. Das Dreierbündnis könnte sich auch die Ansiedlung von Bildungseinrichtungen in der Altstadt vorstellen. „Vielleicht gelingt uns eine Kooperation mit der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, die Teile der Einrichtung nach Königswinter verlegen könnte“, so Lindemann. Notfalls ohne Fördermittel wolle die Koalition die Neugestaltung des Oberpleiser Kirchplatzes vorantreiben.

■ Kooperation mit Nachbarstädten: Die interkommunale Zusammenarbeit soll ausgebaut werden. „Mit Bad Honnef, Hennef und Bonn hat es bereits erste Gespräche gegeben“, berichtete Koppe. Lindemann könnte sich zum Beispiel eine Siebengebirgs-Bau GmbH mit Bad Honnef vorstellen. In der Vergangenheit waren Verhandlungen gescheitert.