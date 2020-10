Ermittlungen zu Kinderpornografie : Durchsuchungen in Königswinter, Troisdorf und Eitorf

Rhein-Sieg-Kreis Die Staatsanwaltschaft Köln durchsuchte Wohnungen in Königswinter, Troisdorf und Eitorf und stellte Datenträger sicher. Die Durchsuchungen waren Teil einer groß angelegten Aktion in ganz NRW.

Im Zuge der Großrazzia bei 80 Beschuldigten wegen des Verdachts der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Schriften sind am Donnerstag auch Wohnungen in Königswinter, Troisdorf und Eitorf durchsucht worden. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer als Sprecher der zuständigen Kölner Staatsanwaltschaft. „In den drei Städten wurde jeweils ein Objekt mit zwei Beschuldigten durchsucht.“

Es wurden zahlreiche Datenträger sichergestellt, einzelne Beschuldigte hätten sich bereits geständig eingelassen, so die Staatsanwaltschaft. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauere aber noch an. Haftbefehle seien nicht vollstreckt worden. Die Staatsanwaltschaft Köln weist darauf hin, dass die Maßnahmen nicht aus der Ermittlungsgruppe „Berg“ resultierten, die den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach aufklären soll.

Die Aktion in Königswinter fand nach Angaben des Bonner Polizeisprechers Robert Scholten in den Morgenstunden statt. „Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Köln umgesetzt“, so Scholten. In Troisdorf und Eitorf war die Kreispolizeibehörde tätig.