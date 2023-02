Drei Täter vor Bonner Landgericht : Reisende Automatensprenger wollten in Königswinter-Stieldorf Beute machen

Versuchte Geldautomatensprengung in Stieldorf : Tatverdächtige in der Nähe von Koblenz festgenommen Nach der versuchten Geldautomatensprengung in Königswinter-Stieldorf sind die Tatverdächtigen am Mittwoch in der Nähe von Koblenz festgenommen worden. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht waren sie in eine Bankfiliale eingedrungen.