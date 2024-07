Restaurant im Siebengebirge Im Alten Zoll in Oberpleis brechen die letzten beiden Jahre an

„Ich habe vor fünf Jahren gesagt, dass mein Pachtvertrag nach sieben Jahren enden wird, weil dann mein Koch Benito Di Lorenzo in Rente geht. Wir sind von Anfang an ein Team gewesen“, sagte Soledad Sichert vom Restaurant „Alten Zoll“ in Oberpleis. Ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger kann sie nur ermutigen: Sie würden in Oberpleis eine großartige Aufgabe übernehmen. „Wir würden uns auch wünschen, dass sich unsere Zeit im Alten Zoll überschneidet und ich ihnen unsere Kunden noch vorstellen kann, damit der Übergang nahtlos ist. Das hätte ich mir vor fünf Jahren auch gewünscht“, sagt die 54-Jährige.