Historischer Torbogen steht wieder Restauration von Schloss Drachenburg nach 24 Jahren beendet

Mit schweren Aufgaben ist Markus Madeia von Berufs wegen immer betraut. „Das hier aber ist die Champions League für Steinmetze“, sagt der Steinbildhauermeister von dem auf Restaurationen spezialisierten Steinmetzbetrieb Madeia aus Soest, und blickt in die Höhe. „Allein der oberste Stein ist 1,5 Tonnen schwer.“ Insgesamt 50 Tonnen an Steinen haben Madeia und sein Team für den Wiederaufbau des Torbogens in der Vorburg von Schloss Drachenburg bearbeitet. „Die Steine mit dem Lkw hier hochzubekommen, war teilweise recht abenteuerlich“, sagt er. Zusammen mit Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie Vertretern der NRW-Stiftung konnten Madeia und Architekt Thomas Kaldewey den Torbogen nun offiziell eröffnen.