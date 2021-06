Stinkendes Gewässer in Heisterbacherrott : Retter für den Nikolausweiher gesucht

Königswinter Ein Heisterbacherrotter Arbeitskreis soll rasch klären, wie der Erhalt des Weihers finanziert werden kann. Die nötige Entschlammung kostet 80 000 Euro.

Zumindest der ins Mark gehende Gestank, der an faule Eier erinnert, scheint verschwunden zu sein: Unermüdlich ist die neue Pumpe im Nikolausweiher in Heisterbacherrott seit mehr als zwei Wochen im Einsatz. Das Gewässer am Haus Schlesien braucht dringend Sauerstoff, viel Sauerstoff – aber nicht nur das. Der katastrophale Zustand des Weihers ist aktuell derart gravierend, dass Theo Krämer, Technischer Dezernent der Stadt Königswinter, die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses mit der Frage konfrontierte, ob der Heisterbacherrotter Weiher, ein, wie er selbst sagte, „ortsbildprägendes Element zusammen mit der Nikolauskapelle und den Grünanlagen“, erhalten werden oder aufgegeben werden soll. Weit entfernt vom biologischen Exitus sei es nicht. „Es ist ein natürliches Gewässer, das künstlich am Leben gehalten wird“, meinte Krämer.