Großeinsatz auf A3 Retter gelangen im Schnee-Stau mit Quads zu den Eingeschlossenen

Allerdings nicht nur dort: Ab 20 Uhr stellten sich Lastwagen auch in Richtung Frankfurt bereits an der Steigung auf der Höhe von Bockeroth quer – so quer, dass noch nicht einmal eine Rettungsgasse frei blieb, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Köln am Donnerstag berichtete. Die Folge: Aufgrund der Sperrungen durch querstehende Lkw hatte die Feuerwehr auf beiden Seiten der Landesgrenze Anlaufstellen entlang der Strecke besetzt. An Ausfahrten sowie einigen Brücken waren sie mit entsprechenden Lichtern bemerkbar. Erste Anlaufstellen der Feuerwehr versorgten am Abend gegen 22 Uhr die Betroffenen mit Heißgetränken und Decken, so Lemgen.