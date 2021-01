3,5 Millionen teures Projekt : Bau der Rettungswache in Oberpleis liegt im Zeitplan

Neue Rettungswache

Der Stadtrat Königswinter hatte bereits in seiner Sitzung im Januar 2020 den Weg für den Bau der neuen Rettungswache in Oberpleis frei gemacht. Der geplante Anschluss der Wache direkt an den Kreisverkehr Oberpleiser Tankstellenkreisel entpuppte sich in der Planung als problematisch, deswegen wurde erst im Mai mit dem Rohbau angefangen. Die neue Rettungswache ersetzt die bisherige Rettungswache in Ittenbach ebenso wie den provisorischen Standort in Ruttscheid.

In Zukunft soll der Rettungsdienst den Bergbereich des Königswinterer Stadtgebietes und Teile von Bad Honnef, beispielsweise Aegidienberg mit einigen seiner Ortschaften, versorgen. Da der Bergbereich nach wie vor wächst, kann der Neubau bei Bedarf noch erweitert werden. Rund 4000 Mal im Jahr rückt der Rettungsdienst im Bergbereich zu Einsätzen aus.