REWE in Niederdollendorf Azubis übernehmen Supermarkt

In der Obst- und Gemüseabteilung wurden die Kunden am Samstag von Nina und Safia mit einem kleinen Snack begrüßt. Um den Kunden die Produktvielfalt näher zu bringen, waren die Azubis auf die Idee gekommen, zu einer kulinarischen Reise durch den Markt einzuladen. Safia und Nina befinden sich im dritten Lehrjahr, haben beide bereits eine abgeschlossene Ausbildung zur Verkäuferin in der Tasche und absolvieren nun noch ein zusätzliches Ausbildungsjahr zur Kauffrau im Einzelhandel. „Ich habe früher schon in einem Rewe-Markt gejobbt und hatte dadurch früh Kontakt zu Kunden und zum Berufsleben“, erzählt Safia. Damals schon habe sie festgestellt, dass hinter der Arbeit im Supermarkt viel mehr steckt als Waren scannen und kassieren. „Das hat mich interessiert. Ich wollte wissen, was alles hinter den Kulissen abgeht.“ Für Nina ist der Job sogar ein Kindheitstraum gewesen: „Ich habe mich dann gleich in der zehnten Klasse für eine Ausbildung beworben.“ Auch sie fasziniert, was in einem großen Supermarkt im Hintergrund abläuft. „Außerdem finde ich es schön, wenn man mit Menschen arbeitet. Und hier haben wir viel Kundenkontakt.“