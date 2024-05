Pyro-Schau am Samstag Rhein in Flammen beginnt mit einem Feuerwerk in Königswinter

So nah und doch so weit: Nicht überall im Siebengebirge ist das prachtvolle Höhenfeuerwerk von „Rhein in Flammen“, welches am Samstagabend gegen 23.05 Uhr auf Höhe der Bonner Rheinaue gezündet wird, gut zu sehen. Damit aber auch in Königswinter Pyrotechnik gen Himmel aufsteigen kann, um bunte Farbspiele am nächtlichen Firmament zu erzeugen, legen die Königswinterer Drachenfelsbahn, das Schloss Drachenburg, die Tourismus Siebengebirge und das Maritim-Hotel Königswinter zusammen: Sie finanzieren in diesem Jahr das Auftaktfeuerwerk zu „Rhein in Flammen“ gemeinsam.